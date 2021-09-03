Программа «Миллион призов» поможет экономике восстановиться

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Дистанционное электронное голосование 17–19 сентября и программа «Миллион призов» создадут благоприятные условия для восстановления экономики после карантина и ограничений из-за коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 3 сентября, сообщили эксперты в области предпринимательства и аналитики.

По мнению руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Александра Разуваева, столичная экономика еще не вернулась к допандемийным показателям. При этом специалист выразил надежду, что конец текущего года по показателям будет лучше, чем этот же период 2019 года.

При этом онлайн-формат голосования поспособствует снижению риска заболевания COVID-19 и улучшению эпидобстановки. Александр Разуваев заявил, что в случае повторения локдауна московская экономика потерпит необратимые последствия.

— Риск довольно серьезный, поэтому это наиболее оптимальный вариант. Чем больше людей проголосует дома на выборах, тем лучше, — сказал он.

Программу «Миллион призов» и дистанционное голосование прокомментировал также фермер Олег Сирота, передает издание Lenta.ru. Он отметил, что поддерживает введение онлайн-формата выборов, так как это решение обезопасит граждан и не допустит распространения заболевания.

— Прошлый год для нас стал очень тяжелым. Поэтому нельзя допустить повторного локдауна, так как бизнес начал восстанавливаться, — добавил предприниматель.

В пятницу, 3 сентября, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев сообщил, что более 1,7 миллиона граждан РФ подали заявки на участие в электронном голосовании 17–19 сентября. По его словам, по числу зарегистрированных в онлайн-голосовании лидируют Москва и Ростовская область.