Почти два миллиона человек зарегистрировались на участие в электронном голосовании

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Более 1,7 миллиона граждан РФ подали заявки на участие в электронном голосовании 17–19 сентября. Об этом рассказал в пятницу, 3 сентября, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев.

По его словам, по числу зарегистрированных в онлайн-голосовании лидируют Москва и Ростовская область.

— На участие в дистанционном электронном голосовании подано 1 миллион 742 тысячи 435 заявлений. Лидируют Москва, где подано 1 миллион 301 тысяча 500 заявлений, и Ростовская область, где подано свыше 219 846 заявлений, — отметил заместитель ведомства.

При этом Николай Булаев добавил, что в Нижегородской области зафиксировано более 80 тысяч заявок, в Ярославской — свыше 58 тысяч, а в Курской — почти 36 тысяч.

Заместитель председателя ЦИК сообщил, что зарегистрировавшиеся в онлайн-голосовании смогут принять участие в тестировании с 14:00 7 сентября до 16:00 9 сентября. Участники заранее получат напоминающие уведомления на почту или телефон, добавили РИА Новости.

В пятницу, 3 сентября, в Общественном штабе Москвы рассказали о системе контроля за честностью и прозрачностью голосования 17–19 сентября. Одним из главных подразделений штаба станет корпус наблюдателей.

С 17 по 19 сентября пройдут выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва. В некоторых столичных районах также будут избирать депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов. Москвичи смогут отдать свой голос онлайн.