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Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Анастасия Волоснова

Экономика
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Индекс Мосбиржи впервые в истории поднялся выше 4000 пунктов. Об этом свидетельствуют данные торгов в пятницу, 3 сентября.

В настоящее время рост на российском рынке наблюдается по основным фондовым индексам. Это происходит на фоне повышения цен на нефть.

Так, индекс Мосбиржи поднялся до очередного максимума 4001,70 пункта, увеличившись на 0,27 процента. При этом долларовый индекс РТС увеличился на 0,44 процента и составил 1734,16 пункта.

За неделю индекс Мосбиржи увеличился на 2,94 процента, а РТС вырос на 4,2 процента. Стоимость нефти сорта Brent составила 72,7 доллара за баррель, она снизилась на 0,4 процента.

До этого экономист рассказал о перспективе положения доллара в будущем. Позднее финансист раскрыл способы выгодной покупки валюты.

Финансовый аналитик объяснил корреспонденту «Вечерней Москвы», что будет с курсом рубля в сентябре. А экономист рассказал о перспективе положения доллара в будущем. Финансовые эксперты уверены, что национальная единица США медленно теряет свои позиции.

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