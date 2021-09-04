Два человека пострадали в ДТП с участием двух такси и каршеринга

скорая помощь, реанимация/ Фото: официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, МКАД, 61-й километр Карта всех событий

Два человека пострадали в аварии на МКАД. Столкнулись два автомобиля такси и каршеринговая машина. Об этом в пятницу, 3 сентября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что ДТП случилось на 61-м километре МКАД.

В настоящее время уточняются обстоятельства происшествия.

3 сентября грузовик упал с эстакады на Ленинградском проспекте около Третьего транспортного кольца в Москве. Инцидент произошел с бетономешалкой. Позже стало известно, что водитель грузовика в тяжелом состоянии.