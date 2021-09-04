Пожар на автомойке на юге столицы потушили

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Борисовские Пруды, 8к1 Карта всех событий

Спасатели МЧС ликвидировали пожар на автомойке в Москве. Об этом в субботу, 4 сентября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам источника «ВМ», в результате пожара никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что возгорание ликвидировали на площади 60 квадратных метров.

Инцидент произошел на улице Борисовские пруды, 8, корпус 1. Со слов администрации, внутри автомойки могли быть люди.

3 сентября частный дом загорелся в Новой Москве. Площадь пожара примерно 75 квадратных метра.