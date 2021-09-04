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Движение транспорта на месте ДТП с грузовиком в Москве восстановили

Юлия Курганова

Происшествия
Движение транспорта на месте ДТП с грузовиком в Москве восстановили
Фото: АГН Москва
Россия, Москва, Ленинский проспектКарта всех событий

Движение транспорта по Ленинградскому проспекту в столице, где грузовой автомобиль упал с эстакады, восстановили. Об этом в субботу, 4 сентября, сообщили в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

С вечера пятницы, 3 сентября, движение по проспекту в районе ДТП было полностью перекрыто.

Вечером 3 сентября грузовик рухнул с эстакады в районе пересечения Ленинградского проспекта с Третьим транспортным кольцом. Водителя грузовика госпитализировали в тяжелом состоянии. Предварительно он не справился с управлением на большой скорости. Расследование причин аварии взяла на контроль столичная прокуратура.

Позже появилось видео момента падения грузовика с эстакады в районе ТТК.

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