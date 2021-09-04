Яценюк посетовал, что Россия превращает украинскую ГТС в металлолом

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Москва хочет превратить украинскую газотранспортную систему в металлолом. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Арсений Яценюк.

— Они (Россия — прим. «ВМ») уже половину этого сделали, — пожаловался украинский политик в эфире YouTube-канала «Шустер онлайн».

По его словам, украинским властям следует настаивать на подписании не двух-, а трехстороннего договора относительно транзита российского газа. Третьей стороной, по его мнению, должна выступить Европа.

— А когда мы уже втроем, дорогие европейцы, так вы тогда нам не декларациями рассказывайте, как вы будете помогать украинскому народу. Ставьте свою подпись, печать и несите вместе с Россией ответственность за то, если Россия нарушит контракт, — объяснил свою позицию экс-премьер-министр.

До этого США и Украина назвали «Северный поток — 2» угрозой энергетической безопасности Европы. Отмечается, что Россия не должна использовать его как энергетическое оружие и будут предприниматься меры, чтобы этого не допустить. Кроме того, должен сохраниться транзит газа и через Украину. Вашингтон пообещал нарастить его количество из диверсифицированных источников.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» прокладывают от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода выступают США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступает за достройку «Северного потока — 2» и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

4 июня стало известно о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2». В этот же день Владимир Путин заявил, что Россия планирует завершить строительство второй нитки за полтора–два месяца. Как уточнил глава Nord Stream AG Маттиас Варниг, закончить работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» рассчитывают в конце августа.

2 сентября председатель правления российского энергетического холдинга «Газпром» Алексей Миллер рассказал, что поставки газа по трубопроводу планируют начать уже в наступающем отопительном сезоне — то есть они начнутся до конца 2021 года.