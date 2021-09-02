США и Украина назвали «Северный поток — 2» угрозой энергетической безопасности Европы

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

«Северный поток — 2» рассматривается США и Украиной как угроза энергетической безопасности для стран Европы. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран, опубликованном в среду, 1 сентября.

— Украина и Соединенные Штаты продолжают выступать против «Северного потока — 2», который мы рассматриваем как угрозу для европейской энергетической безопасности, — написано в документе.

Отмечается, что Россия не должна использовать его как энергетическое оружие и будут предприниматься меры, чтобы этого не допустить. Кроме того, должен сохраниться транзит газа и через Украину. Вашингтон пообещал нарастить его количество из диверсифецированных источников.

Также США пообещали Украине денег.

— Правительство США (...) планирует выделить (Украине - прим. «ВМ») более 463 миллионов долларов помощи в этом году, в том числе на программы, ориентированные на демократию, права человека, местное управление и децентрализацию, — цитирует документ Интерфакс.

До этого сообщалось, что украинский посол потребовал от США и ФРГ гарантий вступления в НАТО из-за «Северного потока — 2». По его словам, страна нуждается не в заверениях, но в конкретных, обязательных к исполнению гарантиях безопасности со стороны США и Германии.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» прокладывают от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода выступают США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступает за достройку «Северного потока — 2» и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

4 июня стало известно о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2». В этот же день Владимир Путин заявил, что Россия планирует завершить строительство второй нитки за полтора–два месяца. Как уточнил глава Nord Stream AG Маттиас Варниг, закончить работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» рассчитывают в конце августа