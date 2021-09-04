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Пожар в выселенном доме на Нижегородской улице потушили

Юлия Курганова

Происшествия
Пожар в выселенном доме на Нижегородской улице потушили
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Нижегородская улица, 104к3 Карта всех событий

Пожар в выселенном доме на Нижегородской улице в Восточном административном округе (ВАО) столицы ликвидировали. Об этом сообщил источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах в субботу, 4 сентября.

Возгорание произошло вечером 4 сентября на крыше бывшей жилой многоэтажки в Москве. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.

После сообщения о случившемся на место выехали 12 пожарных расчетов.

Пожар локализовали в 22:50.

Ранее, в ночь с 3 на 4 сентября, в Новой Москве в поселке Сосенском загорелся частный дом. Площадь возгорания, по словам источника «ВМ» в городских службах, составила 75 квадратных метров.

В это же время на юге столицы, в районе Братеево, загорелась автомойка. В результате пожар удалось ликвидировать. Пострадавших на месте происшествия обнаружено не было.

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