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Человек прыгнул в воду в районе Лужников

Юлия Курганова

Происшествия
Человек прыгнул в воду в районе Лужников
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, Лужники Карта всех событий

В районе Лужников человек прыгнул в воду. Об этом в субботу, 4 сентября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

— Человек барахтается в воде и ждет, пока его спасут, — отметил собеседник издания.

Спасатели МЧС на катере прибыли на место происшествия.

9 августа спасатели помогли тонувшей женщине на юге Москвы. Во время патрулирования спасатели обнаружили тонувшую женщину. В десяти метрах от берега ее подняли из воды на борт катера.

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