Человек прыгнул в воду в районе Лужников
Россия, Москва, Лужники Карта всех событий
В районе Лужников человек прыгнул в воду. Об этом в субботу, 4 сентября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
— Человек барахтается в воде и ждет, пока его спасут, — отметил собеседник издания.
Спасатели МЧС на катере прибыли на место происшествия.
9 августа спасатели помогли тонувшей женщине на юге Москвы. Во время патрулирования спасатели обнаружили тонувшую женщину. В десяти метрах от берега ее подняли из воды на борт катера.
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