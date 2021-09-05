Человек прыгнул в воду в районе Лужников

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Лужники Карта всех событий

В районе Лужников человек прыгнул в воду. Об этом в субботу, 4 сентября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

— Человек барахтается в воде и ждет, пока его спасут, — отметил собеседник издания.

Спасатели МЧС на катере прибыли на место происшествия.

9 августа спасатели помогли тонувшей женщине на юге Москвы. Во время патрулирования спасатели обнаружили тонувшую женщину. В десяти метрах от берега ее подняли из воды на борт катера.