Песков посочувствовал школьнику, поправившему Путина в беседе о Северной войне

Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посочувствовал переживаниям школьника Никанора Толстых, который поправил главу государства Владимира Путина в беседе о Северной войне.

— Я представляю себе, что этому бедному мальчишке пришлось пережить, — сказал он в программе «Москва. Кремль. Путин» в субботу, 3 сентября, в эфире телеканала «Россия-1».

В среду, 1 сентября, школьник из Воркуты поправил Путина, который назвал Северную войну Семилетней. Позже директор школы, где учится ребенок, назвала его поведение «наглостью».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя данную ситуацию, заявил, что в Кремле «категорически не согласны» с директором школы. Также он напомнил, что Путин сам предложил провести открытый урок. Кроме того, российский лидер тоже часто поправляет своих собеседников, если «видит нестыковки». Песков отметил, что президент всегда с готовностью слушает корректировки и от специалистов, и от детей.

В свою очередь, сам Путин 3 сентября заявил, что не был задет, а, наоборот, порадовался, как школьник поправил его.