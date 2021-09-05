Названы шесть мужских имен, обладатели которых склонны к изменам

Кадр из сериала «Измены»

Специалисты сообщили, что существуют мужчины, которые априори способны пойти на измену. Оказывается, все дело в имени. Они назвали шесть мужских имен, обладатели которых более склонны к адюльтеру, чем другие.

Александр всегда производит неизгладимое впечатление, в него очень легко влюбиться. Но на самом деле этот мужчина может быть груб, суров и агрессивен. Его жизнь разделена на несколько периодов. В молодости он предпочитает шумные компании, тусовки и разгульный образ жизни. После 30-ти Александр успокаивается и берется за ум. Однако ему все же свойственны измены, но только из спортивного интереса и ради самоутверждения. По жизни мужчины с этим именем однолюбы.

Борис — хороший супруг и отец. Он очень заботлив и внимателен к своим близким. Но ему необходимо получать в ответ такое же отношение. Если женщина Бориса не сможет ему дать уют, тепло и ласку, он начнет это искать на стороне.

Мужчины с именем Анатолий очень ревнивы и подозрительны. Они могут обвинять свою спутницу в измене на пустом месте. По этой причине сами идут на измену ради мести.

Роман любит разнообразие и постоянно нуждается в новых ощущениях. В продолжительных отношениях ему быстро становится скучно, и он начинает искать развлечений на стороне. Однако даже идя на такой шаг, Роман все равно любит и уважает свою избранницу. Он хорошо скрывает свои измены и, скорее всего, его вторая половина никогда о них не узнает.

Виктор по своей сути завоеватель. Ему важно покорять сердца дам, чтобы чувствовать себя уверенно. Еще одна женщина на его пути — цель, которую нужно достигнуть. Именно эта черта характера склоняет Виктора к частым изменам.

Мужчинам с именем Артур свойственна эмоциональность, вспыльчивость и импульсивность. Они не умеют идти на компромиссы и считают, что все обязаны им подчиняться. Если избранница Артура перестает его слушаться, то он начинает тут же искать ей замену. Но на этот шаг Артур идет решительно, он не станет изменять за спиной. Скорее всего он прекратит отношения и скажет об этом избраннице напрямую, передает Пятый канал.

Названы пары имен, обладателей которых ждет безграничное счастье. Специалисты убеждены, что имя является главным источником информации о характере и предпочтениях человека.