Племянница Трампа раскрыла его отношение к Путину

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Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп придавал большее значение мнению коллег Владимира Путина и Ким Чен Ына. Об этом рассказала племянница бывшего американского лидера Мэри Трамп.

По словам родственницы Трампа, он предпочитает иметь дело с авторитарными лидерами, а не с теми, кто «желает заниматься дипломатией».

— Единственное, что имеет для него значение, — это то, что он считает, по его мнению, силой. Предполагаю, что для него это значит быть жестоким и разрушительным, насколько это возможно, и постоянно выходить сухим из воды, — сказала Мэри Трамп в интервью Business Insider.

Она отметила, что будучи президентом США ее дядя «не был впечатлен» лидером Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а мнениепрезидента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына было для него значительным.

Трамп был президентом США с 20 января 2017 года по 20 января 2021 года.

Трамп обвинил власти США в проявлении слабости перед Россией. Он отметил, что США энергетически зависят от стран Ближнего Востока и РФ. Трамп также заявил, что демократы разрушают страну.