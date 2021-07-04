Трамп обвинил власти США в проявлении слабости перед Россией

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США энергетически зависят от стран Ближнего Востока и от России. Об этом рассказал бывший президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками на митинге в штате Флорида.

Бывший глава государства напомнил, что прекратил строительство «Северного потока — 2».

— Они говорят в эфире фейкньюс: «Трамп любит Россию». Я прекратил строительство трубопровода, и что-то я не думаю, что они сильно меня любят, — отметил экс-президент.

Он также обвинил демократов в разрушении страны. По словам Трампа, нынешняя власть США преклоняется перед Россией, Ираном и коммунистическим Китаем, пишет РИА Новости.

Ранее Трамп заявлял, что он остановил строительство российского газопровода «Северный поток — 2», а нынешний глава государства Джо Байден разрешил довести его постройку до конца. Он сообщил, что США «защищают» Германию от России и он не понимает, почему при этом Берлин платит Москве миллиарды долларов.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» ведут от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода выступают США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций в отношении оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступает за достройку «Северного потока — 2» и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

4 июня стало известно о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2». В этот же день Владимир Путин заявил, что Россия планирует завершить строительство второй нитки за полтора–два месяца.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 20 июня объявил о новых мерах в отношении российских компаний, строящих газопровод. При этом санкций на немецкую Nord Stream 2 AG власти государства вновь накладывать не стали, мотивировав это тем, что не хотят ссориться с союзниками.