Лидер сопротивления в Панджшере назвал условие для переговоров с «Талибаном»*

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Отряды сопротивления в афганской провинции Панджшер готовы сесть за стол переговоров с радикальным движением «Талибан»*, если те выведут войска из региона. Об этом заявил лидер ополчения Ахмад Масуд в воскресенье, 5 сентября.

— Фронт национального сопротивления Афганистана приветствует принятую в Кабуле советом улемов резолюцию о незамедлительном прекращении огня (в Панджшере — прим. «ВМ»)... Мы настаиваем на том, чтобы «Талибан»* прекратил свои атаки и провокации в отношении Панджшера, Андараба, Парвана и Каписы и вывел свои войска из Панджшера и Андараба, — рассказал военный.

Руководство фронта в этом случае отдаст указание войскам прекратить боевые действия, отметил Масуд на странице в Facebook.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России, при этом эвакуация дипмиссии в Кабуле не рассматривается.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.