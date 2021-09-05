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«Какая чушь!»: Путин высказался о ситуации с поправившим его школьником

Иван Юминов

Общество
«Какая чушь!»: Путин высказался о ситуации с поправившим его школьником
Фото: er.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране «раскованные и подготовленные» ребята, так как школьник смог поправить его в историческом вопросе.

— Что там действительно что-то с мальчиком? Что, его там ругают что ли? Какая чушь! — сказал глава государства в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

В этом, по его словам, нет ничего такого, а в России подготовленные и раскованные ребята. Также президент подчеркнул, что «даже не заметил» поправку школьника, отмечают «Невские новости».

Во время открытого урока 1 сентября Путин назвал проводившуюся императором Петром I войну со Швецией Семилетней. На это один из школьников ответил ему, что речь идет о Северной войне 1700–1721 годов, после чего российский лидер поблагодарил мальчика за его замечание.

2 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что слова школьника, поправившего российского лидера, не являются наглостью с его стороны. Учащийся, по словам представителя Кремля, является «молодцом».

Песков напомнил, что президент также часто поправляет своих собеседников, если «видит нестыковки». Пресс-секретарь отметил, что Путин всегда с готовностью слушает корректировки и от специалистов, и от детей.

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