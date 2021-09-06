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Пресс-секретарь афганского сопротивления Дашти погиб в Панджшере

Михаил Алимов

В мире
Пресс-секретарь афганского сопротивления Дашти погиб в Панджшере
Фото: EPA

Пресс-секретарь движения сопротивления в афганской провинции Панджшер Фахим Дашти погиб в результате боевых действий. Об этом в воскресенье, 5 сентября, сообщил источник РИА Новости в рядах сопротивления.

— Пресс-секретарь панджшерского сопротивления Фахим Дашти погиб в боях с талибами*, — говорится в сообщении источника.

Также эту информацию подтвердило и афганское агентство Khaama Press. Оно ссылается на сообщения, получаемые из провинции. Отмечается, что Дашти был видным деятелем в партии «Исламское общество Афганистана». О точном месте и времени смерти не сообщается.

До этого лидер ополчения Ахмад Масуд заявил, что отряды сопротивления в афганской провинции Панджшер готовы сесть за стол переговоров с радикальным движением «Талибан»*, если те выведут войска из региона.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России, при этом эвакуация дипмиссии в Кабуле не рассматривается.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.

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