Лидер мятежников в Гвинее сообщил, что президент находится в безопасном месте

Фото: Pixabay

Президент Гвинеи Альфа Конде находится в безопасном месте под контролем. Об этом сообщил лидер военных мятежников в стране полковник Мамади Думбуя.

— Его уже осмотрел врач. Нет причин для беспокойства, — заявил он в эфире французского телеканала France 24.

Мятежники рассчитывают «помочь» Гвинее и собираются исправить ошибки прошлого правительства, отмечает полковник. Кроме того, военные не намерены «играть» с властью или «шутить», передает РИА Новости.

До этого Думбуя объявил о роспуске правительства, закрытии границ и отмене конституции.

5 сентября сообщалось, что в гвинейской столице Конари рядом с президентским дворцом наблюдаются военные и слышны выстрелы. По информации СМИ, в стране происходит попытка государственного переворота.

Путч возглавляет полковник Думбуя, ранее служивший во французском Иностранном легионе. Из-за резкого обострения ситуации посольство РФ в Гвинее призвало проживающих там россиян не покидать дома.

Вскоре стало известно, что мятежники задержали президента страны Альфу Конде. Операция была проведена силами специального назначения под руководством Думбуи. Также под арестом оказались ряд высокопоставленных лиц.