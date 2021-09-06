Воробьев сообщил, что заболеваемость коронавирусом в Подмосковье уменьшается

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

За последние четыре недели в Московской области снижается количество людей, у которых выявляют коронавирус. Об этом в воскресенье, 5 сентября, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

— У нас падение идет. Уже, не знаю, недели четыре, наверное. Все выглядит благополучно, но так же было весной. <…> Но случилось, то что случилось — дельта-штамм, — рассказал он в интервью телеканалу «Россия-1».

По его словам, в регионе уже большое количество людей сделали прививку от COVID-19.

Несколько дней назад стало известно, что в России вакцинировали от коронавируса 38 миллионов человек. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова подчеркнула, что для возвращения к спокойной жизни необходимо иметь 80 процентов привитых. Она добавила, что это большая цифра — чуть более 90 миллионов человек.

В пятницу, 3 сентября, первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко призвал россиян пройти вакцинацию из-за традиционного роста инфекционных заболеваний в осенний период. По его словам, для осени характерен подъем инфекционных болезней, в том числе гриппа. К этому стоит добавить и новую напасть в виде нового «дельта»-штамма коронавируса.

В России зарегистрированы пять вакцин от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н».