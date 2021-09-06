Московские врачи вылечили еще 1 278 пациентов от COVID-19 за сутки

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В Москве за сутки победить коронавирусную инфекцию после прохождения лечения удалось 1 278 пациентам. Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба.

Таким образом, общее число жителей столицы, вылечившихся от COVID-19 выросло до 1 455 678.

За последние 24 часа в столице выявили 1 463 новых случая коронавируса. За сутки госпитализировали 411 человек, скончались 46 пациентов. По данным на 6 сентября на ИВЛ находятся 270 человек.

Фото: Оперштаб

Всего в 85 регионах России выявили 17 856 случаев коронавируса за минувшие сутки.

26 августа Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н». Помимо нее, в РФ зарегистрированы: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона»

Новый препарат необходимо вводить дважды, с интервалом не менее двух недель, в область дельтовидной мышцы. Соответствующая информация следует из инструкции по применению новой вакцины.