Андрей Бочкарев рассказал об улучшении транспортного обслуживания 80 районов Москвы

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Транспортное обслуживание жителей 80 столичных районов улучшится благодаря строительству новых станций метро и линий в ближайшие семь–десять лет. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В ближайшие семь–десять лет сеть столичного метрополитена пополнится целым рядом новых радиальных веток — это Бирюлевская, Рублево-Архангельская и Троицкая. Также предстоит продлить ряд существующих линий: Люблинско-Дмитровская линия дойдет до района Северный, Солнцевская — до Внуково, Сокольническая будет продлена до станции «Новомосковская», а Арбатско-Покровская — в район Гольяново, — рассказал заммэра.

Уже к 2023 году будет замкнута Большая кольцевая линия метро (БКЛ).

— В результате этой работы 80 московских районов получат или улучшат обслуживание метрополитеном, — добавил глава строительного комплекса.

Он отметил, что в этот же период построят несколько электродепо, которые будут обслуживать подвижной состав — «Аминьевское», «Южное», «Саларьево», «Ильинское», «Бирюлевское», «Троицкое-1» и «Троицкое-2».

В прошлом году Андрей Бочкарев назвал программу развития сети метро одним из приоритетных направлений работы по решению транспортных проблем столицы. По его словам, по итогам ее реализации 90 процентов москвичей получат метро в радиусе не более километра от мест проживания. Таким образом будет решена колоссальная задача по транспортному обеспечению горожан и улучшению дорожной ситуации в городе.