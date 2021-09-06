Новая Москва установила рекорд по вводу образовательных объектов ко Дню знаний

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Одиннадцать образовательных объектов построено и введено к 1 сентября в ТиНАО. Об этом сообщил руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

Среди новых объектов семь школ, которые вместят 3250 учащихся, и четыре новых детских сада в общей сложности на 770 малышей.

Руководитель ведомства отметил, что этот показатель ввода образовательных учреждений в ТиНАО стал рекордным со времени присоединения новых территорий.

В ведомстве добавили, что 17 сентября свои двери откроют детские сады в восьмом квартале ЖК «Переделкино Ближнее» вблизи деревни Рассказовки и в поселке Птичное (поселение Первомайское). Они рассчитаны на 350 и 300 мест соответственно. Кроме того, к этому времени 300 школьников вернутся к учебе в реконструированном здании школы в поселке Знамя Октября (поселение Рязановское).

— Задача обеспечения детей местами в школах и детских садах, определенная мэром Москвы Сергеем Собяниным как первоочередная, в ТиНАО выполняется неукоснительно. До конца 2023 года за счет городского бюджета и средств инвесторов намечено построить 48 детских садов и 37 школ. Другими словами, за три года намечено построить столько же образовательных учреждений, сколько их построено за девять минувших лет, — уточнил Владимир Жидкин.

В конце августа на открытии новой школы в Коммунарке мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что за последнее десятилетие в Москве построили более 430 школ и детских садов. При этом каждая пятая новостройка появилась в бурно развивающихся Троицком и Новомосковском округах.