Спорткомплекс международного класса появится в Останкинском районе

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Россия, Москва, Сельскохозяйственная улица Карта всех событий

В Останкинском районе построят спортивный комплекс с бассейном. Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Объект появится на пересечении Березовой аллеи и Сельскохозяйственной улицы, он станет частью центра водного спорта «Динамо».

Площадь комплекса составит более 25 тысяч квадратных метров. Число этажей будет варьироваться от двух до 12.

— Согласно проекту, там будут располагаться 50-метровый плавательный бассейн, отдельный бассейн для занятий с детьми, зрительские трибуны, зал со специальными тренажерами для обучения и тренировок пловцов, а также универсальная спортивная арена, где можно заниматься баскетболом, волейболом, гандболом и художественной гимнастикой, — пояснил Левкин.

По его словам, специалисты проектировали комплекс с учетом требований к проведению соревнований международного класса. Рабочие приступят к строительству в ближайшее время, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также сообщалось, что физкультурно-оздоровительный комплекс в Некрасовке в Москве введут в эксплуатацию в следующем году. Объект будет отвечать требованиям современности, а также в нем смогут заниматься как профессиональные спортсмены, так и любители.

Кроме того, стало известно, что в 2021 году спортивный комплекс с бассейном введут в эксплуатацию в Зеленограде. В настоящее время он достроен почти наполовину. Его строят для спортивной школы № 112 «Спутник».