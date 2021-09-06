Жителям Москвы рассказали, как можно помочь животным в подготовке к зимнему периоду

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Акция «Листопад добрых дел» пройдет в столице с 6 сентября по 31 октября. Горожане научатся правильно помогать животным при подготовке к зиме. Об этом в понедельник, 6 сентября, рассказали в пресс-службе московского департамента природопользования и охраны городской среды.

В рамках проекта жители развесят кормушки для птиц и белок, подготовят искусственные гнезда, уберут территории парков и заказников, соберут в лесу для животных лакомства и даже создадут социальную рекламу на тему экологии и защиты природы.

— Специалисты Мосприроды в помощь птицам и зверям уже начали готовиться к зиме. Ремонтируют, мастерят и развешивают кормушки, искусственные гнездовья, запасаются гостинцами для подкормки животных зимой, наводят порядок на природных территориях, — отметили в ведомстве.

При этом в департаменте подчеркнули, что нельзя кормить зверей и птиц осенью. Это можно делать только после того, как установится низкая температура воздуха, а также поверхность покроется снежным покровом. Однако в осенний период москвичи могут собрать припасы в лесу или на дачах.

— Для снегирей высушите плоды рябины и боярышника. Для мелких лесных птиц засушите семена диких трав. Для подкормки соек, белок и дятлов в холода соберите желуди. Для зайчиков отложите сено и овес, — передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на слова пресс-службы.

В понедельник, 6 сентября, заместитель руководителя Мосприроды Вера Струкова сообщила, что с 2019 года популяция бобров на природных территориях столицы выросла до 40 особей.