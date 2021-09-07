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Синоптики рассказали о погоде в Москве 7 сентября

Михаил Алимов

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Синоптики рассказали о погоде в Москве 7 сентября
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В Москве 7 сентября ожидается облачная погода с прояснениями. Воздух прогреется до плюс 13-15 градусов, местами ожидается кратковременный дождь.

— Максимальная температура в Москве 13-15, по области 12-17 градусов. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 754 миллиметра ртутного столба, — говорится на сайте «Метеоновости».

Отмечается, что погода будет дискомфортной для метеозависимых людей. Могут обостриться некоторые хронические недуги. В частности, болезни суставов, органов дыхания, позвоночника и сердечно-сосудистые заболевания.

Синоптик Татьяна Позднякова рассказала, когда в Москву придет бабье лето. По словам эксперта, оно может начаться уже в пятницу, 10 сентября. Тогда в столице не ожидаются осадки, температура воздуха днем повысится до 15–20 градусов.

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