Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Космонавт Олег Новицкий подал заявку на участие в онлайн-голосовании

Анастасия Колоскова

Город
Космонавт Олег Новицкий подал заявку на участие в онлайн-голосовании
Фото: официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

Космонавт из Москвы Олег Новицкий, который в настоящее время пребывает на Международной космической станции, подал заявку на участие в электронном голосовании на выборах.

— Благодаря онлайн-голосованию участвовать в выборах может любой человек даже из космоса. Но сначала нужно зарегистрироваться. Мне это сделать немного сложнее, чем вам, потому что здесь не работает сотовая связь и мой телефон сейчас находится на Земле, поэтому мне, конечно, придется просить помощи. Для тех, кто находится на Земле, это сделать проще: всего два клика на телефоне — и готово, — приводит слова Новицкого официальный сайт мэра Москвы.

Жители столицы, прошедшие регистрацию для участия в электронном голосовании, смогут воспользоваться своим избирательным правом из любого места, даже за пределами страны. Эта возможность наиболее актуальна для тех, кого не будет в городе в дни голосования. Так, например, полярник Антон Иванов проголосует, будучи в Антарктиде, а инженер Александр Шерстобитов — на ледоколе в Баренцевом море.

В электронном голосовании примет участие и мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, это удобный и надежный способ реализовать свое избирательное право.

На участие в электронном голосовании на выборах в Государственную думу, Мосгордуму и совет депутатов района Щукино уже зарегистрировались 1,5 миллиона человек.

Принять участие в электронном голосовании смогут только совершеннолетние москвичи с полной учетной записью на портале mos.ru. Подать заявление можно до 23:59 понедельника, 13 сентября. Для регистрации на голосование необходимо авторизоваться в личном кабинете на mos.ru. Сделать это также можно через приложения «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы».

Также голосующие могут принять участие в программе «Миллион призов», победители которой получат 250 тысяч призов. Среди них будут выигрыши в размере 10, 25, 50 и 100 тысяч баллов. Эти призы впоследствии можно будет обменять на товары из списка представленных у партнеров: одежду, обувь, ювелирные изделия и так далее. Кроме того, те, кто будут голосовать онлайн, смогут принять участие в розыгрыше автомобилей и квартир в столице.

Выборы депутатов в Государственную думу пройдут 17–19 сентября. На самые острые вопросы о дистанционном голосовании «Вечерней Москве» ответили эксперты.

Читайте также:
ВыборыкосмонавтЭлектронное голосование
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Моргенштерны тоже взрослеют

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Сезон КХЛ открылся в Москве

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Сентябрь — время поразмыслить о прошедшем

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Образование как начало смысла

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганский «засадный полк» Лукашенко

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Миллиардерши в России — это анекдот

Все мнения
О проекте