Космонавт Олег Новицкий подал заявку на участие в онлайн-голосовании

Фото: официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

Космонавт из Москвы Олег Новицкий, который в настоящее время пребывает на Международной космической станции, подал заявку на участие в электронном голосовании на выборах.

— Благодаря онлайн-голосованию участвовать в выборах может любой человек даже из космоса. Но сначала нужно зарегистрироваться. Мне это сделать немного сложнее, чем вам, потому что здесь не работает сотовая связь и мой телефон сейчас находится на Земле, поэтому мне, конечно, придется просить помощи. Для тех, кто находится на Земле, это сделать проще: всего два клика на телефоне — и готово, — приводит слова Новицкого официальный сайт мэра Москвы.

Жители столицы, прошедшие регистрацию для участия в электронном голосовании, смогут воспользоваться своим избирательным правом из любого места, даже за пределами страны. Эта возможность наиболее актуальна для тех, кого не будет в городе в дни голосования. Так, например, полярник Антон Иванов проголосует, будучи в Антарктиде, а инженер Александр Шерстобитов — на ледоколе в Баренцевом море.

В электронном голосовании примет участие и мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, это удобный и надежный способ реализовать свое избирательное право.

На участие в электронном голосовании на выборах в Государственную думу, Мосгордуму и совет депутатов района Щукино уже зарегистрировались 1,5 миллиона человек.

Принять участие в электронном голосовании смогут только совершеннолетние москвичи с полной учетной записью на портале mos.ru. Подать заявление можно до 23:59 понедельника, 13 сентября. Для регистрации на голосование необходимо авторизоваться в личном кабинете на mos.ru. Сделать это также можно через приложения «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы».

Также голосующие могут принять участие в программе «Миллион призов», победители которой получат 250 тысяч призов. Среди них будут выигрыши в размере 10, 25, 50 и 100 тысяч баллов. Эти призы впоследствии можно будет обменять на товары из списка представленных у партнеров: одежду, обувь, ювелирные изделия и так далее. Кроме того, те, кто будут голосовать онлайн, смогут принять участие в розыгрыше автомобилей и квартир в столице.

Выборы депутатов в Государственную думу пройдут 17–19 сентября. На самые острые вопросы о дистанционном голосовании «Вечерней Москве» ответили эксперты.