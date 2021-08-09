Полярники из Москвы будут участвовать в онлайн-голосовании в сентябре

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Инженер по радиационной безопасности на атомном контейнеровозе «Севморпуть» Александр Шерстобитов планирует принять участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) в сентябре.

— Я работаю в море и хочу, чтобы мой голос был услышан. В условиях командировки и пандемии этот метод — наиболее удобный для меня. Он расширяет круг людей, которые могут свободно проголосовать. Я доверяю этому голосованию так же, как и прямому очному методу, но при условии, если есть прямой технологический контроль голосования, — заявил полярник в эфире телеканала «Москва 24».

В единый день голосования 19 сентября 2021 года в Российской Федерации пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы депутатов Государственной думы восьмого созыва. Жители Москвы со 2 августа могут зарегистрироваться для участия в дистанционном электронном голосовании.

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова опровергла сообщения о том, что перед ЦИК якобы ставят цели по обеспечению определенной явки на предстоящие в сентябре выборы.