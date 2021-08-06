Памфилова опровергла установку планки по явке на выборах

Фото: ЦИК РФ

Сообщения о том, что перед Центральной избирательной комиссией якобы ставят цели по обеспечению определенной явки на предстоящих в сентябре выборах, не соответствуют действительности. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

Отвечая на вопрос, ставят ли российские власти какие-либо планки по явке, Памфилова ответила, что ей «вообще никаких планок не ставят», она не знает, «кому говорят».

Глава ЦИК подчеркнула, что за все годы работы с президентом РФ Владимиром Путиным ей не приходилось идти на сделку с совестью, глава государства ни разу «не сказал мне, чтобы я вот так-то и так-то делала».

— Что он мне говорил вот сейчас: «Элла Александровна, да вы лучше знаете, делайте как вы считаете нужным». Вот это его слова, — цитирует Памфилову ТАСС.

В единый день голосования 19 сентября 2021 года в Российской Федерации пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы депутатов Государственной думы, глав 11 субъектов Федерации (8 прямых, а также 3 через голосование в парламенте субъекта) и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 субъектах РФ.

Элла Памфилова заявила, что введение ограничений на выборах, предстоящих в сентябре, для не прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции не предусматривается, поскольку ЦИК рассчитывает справиться без «драконовских ограничительных мер».