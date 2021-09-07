СК начал проверку после того, как воспитательница связала ребенка скотчем в Подмосковье

Фото: СК РФ

Россия, Московская область, Одинцовский городской округ, посёлок Горки-10 Карта всех событий

Следственный комитет инициировал проверку после того, как в интернете появились видео, на котором воспитатель детского сада связывает пятилетнего мальчика скотчем. Об этом во вторник, 7 сентября, «Вечерней Москве» сообщила помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная.

— Воспитатель детского сада, расположенного в поселке Горки-10 во время тихого часа обмотала пятилетнему мальчику руки и ноги канцелярским скотчем, после чего через короткий промежуток времени сняла скотч с ребенка, — сказала Тертичная, добавив, что произошедшему будет дана правовая оценка.

Видео, о котором идет, речь было опубликовано в Сети 6 сентября. На нем видно, как воспитательница держит на руках ребенка. Затем она последовательно связывает ему руки и ноги. Ребенок безуспешно сопротивляется и уже в связанном виде передвигается по помещению, пытаясь открыть дверь. Воспитательница ему препятствует.

Резонансный случай произошло этим летом в столичном детском саду. 26 июля четыре мальчика пролезли под забором и покинули территорию детского сада на Профсоюзной улице. Двое из них вернулись самостоятельно, остальные были обнаружены позднее. Администрация учреждения заявила что, проведет служебное расследование.