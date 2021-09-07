Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

СК начал проверку после того, как воспитательница связала ребенка скотчем в Подмосковье

Илья Ашуров

Происшествия
СК начал проверку после того, как воспитательница связала ребенка скотчем в Подмосковье
Фото: СК РФ
Россия, Московская область, Одинцовский городской округ, посёлок Горки-10 Карта всех событий

Следственный комитет инициировал проверку после того, как в интернете появились видео, на котором воспитатель детского сада связывает пятилетнего мальчика скотчем. Об этом во вторник, 7 сентября, «Вечерней Москве» сообщила помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная.

— Воспитатель детского сада, расположенного в поселке Горки-10 во время тихого часа обмотала пятилетнему мальчику руки и ноги канцелярским скотчем, после чего через короткий промежуток времени сняла скотч с ребенка, — сказала Тертичная, добавив, что произошедшему будет дана правовая оценка.

Видео, о котором идет, речь было опубликовано в Сети 6 сентября. На нем видно, как воспитательница держит на руках ребенка. Затем она последовательно связывает ему руки и ноги. Ребенок безуспешно сопротивляется и уже в связанном виде передвигается по помещению, пытаясь открыть дверь. Воспитательница ему препятствует.

Резонансный случай произошло этим летом в столичном детском саду. 26 июля четыре мальчика пролезли под забором и покинули территорию детского сада на Профсоюзной улице. Двое из них вернулись самостоятельно, остальные были обнаружены позднее. Администрация учреждения заявила что, проведет служебное расследование.

Читайте также:
детский садребенокМосковская область
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как правильно полюбить молодое поколение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Безграмотность портит имидж

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Сезон КХЛ открылся в Москве

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Образование как начало смысла

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганский «засадный полк» Лукашенко

Все мнения
О проекте