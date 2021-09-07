Андрей Бочкарев рассказал о строительстве двух железнодорожных мостов через Яузу

Фото: Пресс-служба МУФ

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В столице продолжается реконструкция на участке железной дороги Курская — Карачарово, в рамках которой построят два железнодорожных моста через реку Яузу. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В рамках реконструкции на участке Курская — Карачарово построят новый пассажирский вестибюль с двумя новыми и одной реконструируемой пассажирской платформой на Курском вокзале, а также два железнодорожных моста через реку Яузу с эстакадами дополнительного пути, — рассказал заммэра.

По его словам, мосты будут расположены между остановочными пунктами Курская и Серп и Молот. Их длина составит 109,9 метра. Кроме того, на данном участке будет построен путепровод через улицу Волочаевскую.

— Кроме того, продолжается реконструкция участка Курская — Каланчевская, ведутся работы по устройству подпорных стен со стороны I главного пути (со стороны Садового кольца), устройству опор эстакад под I, II и III главные пути, а также укрупнительная сборка металлоконструкций под данные эстакады, — отметил глава строительного комплекса, уточнив, что готовность участка составляет 55 процентов.

Ранее заммэра сообщал, что второй (заключительный) этап реконструкции подразумевает строительство трех главных путей. Он уточнил, что после окончания работ пропускная способность участка увеличится в два раза, а также станет возможен запуск четвертого Московского центрального диаметра.

7 сентября мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел итоги работ по улучшению условий дорожного движения в районе Комсомольской площади и строительству новой железнодорожной станции для поездов МЦД-2 и МЦД-4.

В пресс-службе мэрии и правительства Москвы добавили, что реконструкция участка Москва-Каланчевская — Москва-Пассажирская — Курская увеличит пропускную способность участка с 178 до 353 пар поездов в сутки.