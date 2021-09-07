Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект строительства головного участка Троицкой линии метро Москвы от станции «Севастопольский проспект» до станции «ЗИЛ». Об этом рассказали во вторник, 7 сентября, в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Длина проектируемого участка составляет 1,8 километра. На нем построят станцию «ЗИЛ», где будет организована пересадка на одноименную станцию Московского центрального кольца (МЦК) и на проектируемую Бирюлевскую линию столичного метро.

Рабочие будут строить участок «под нежилыми кварталами вдоль северной границы полосы отвода МЦК», говорится в сообщении.

Строительство новой станции увеличит востребованность Троицкой линии, сократит интенсивность движения транспорта в районе и улучшит экологическую ситуацию в столице, пишет агентство городских новостей «Москва».

Модернизация транспортной системы города — одна из приоритетных задач московских властей. Так, в субботу, 4 сентября, Сергей Собянин сообщил, что Московское центральное кольцо (МЦК) и Киевское направление Московской железной дороги (МЖД) свяжет соединительная линия в 2022 году.

Также мэр подвел первые итоги после введения бесплатных пересадок с одного наземного маршрута на другой и отметил, что такое решение позволило снизить стоимость одной поездки в полтора раза. При этом глава города подчеркнул, что если пользоваться такой услугой постоянно, то экономия в год составит около 11 тысяч рублей.