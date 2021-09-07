Сергей Собянин утвердил проект строительства головного участка Троицкой линии метро
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект строительства головного участка Троицкой линии метро Москвы от станции «Севастопольский проспект» до станции «ЗИЛ». Об этом рассказали во вторник, 7 сентября, в пресс-службе мэра и правительства столицы.
Длина проектируемого участка составляет 1,8 километра. На нем построят станцию «ЗИЛ», где будет организована пересадка на одноименную станцию Московского центрального кольца (МЦК) и на проектируемую Бирюлевскую линию столичного метро.
Рабочие будут строить участок «под нежилыми кварталами вдоль северной границы полосы отвода МЦК», говорится в сообщении.
Строительство новой станции увеличит востребованность Троицкой линии, сократит интенсивность движения транспорта в районе и улучшит экологическую ситуацию в столице, пишет агентство городских новостей «Москва».
Модернизация транспортной системы города — одна из приоритетных задач московских властей. Так, в субботу, 4 сентября, Сергей Собянин сообщил, что Московское центральное кольцо (МЦК) и Киевское направление Московской железной дороги (МЖД) свяжет соединительная линия в 2022 году.
Также мэр подвел первые итоги после введения бесплатных пересадок с одного наземного маршрута на другой и отметил, что такое решение позволило снизить стоимость одной поездки в полтора раза. При этом глава города подчеркнул, что если пользоваться такой услугой постоянно, то экономия в год составит около 11 тысяч рублей.