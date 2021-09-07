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Мошенница украла под видом выплат у пенсионерки в Москве почти миллион рублей

Иван Юминов

Происшествия
Мошенница украла под видом выплат у пенсионерки в Москве почти миллион рублей
Фото: moscow-live

Столичная пенсионерка предоставила мошеннице данные банковской карты под предлогом получения выплаты, вследствие чего та украла у нее почти 870 тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в ГУ МВД России по городу во вторник, 7 сентября.

Инцидент произошел еще 27 августа, когда преступница позвонила жертве и представилась сотрудником Главного управления некоего ведомства. В ходе разговора ей удалось под предлогом социальной выплаты узнать реквизиты карты пенсионерки.

После этого, как уточнили в МВД, она сняла со счета потерпевшей 869,6 тысячи рублей. Пожилая женщина узнала о пропаже лишь три дня спустя при обращении в отделение банка.

Уголовное дело возбуждено по статье «Кража». Преступнице грозит до шести лет лишения свободы.

19 августа сообщалось, что пенсионерка в Москве лишилась кошелька с крупной суммой денег, воспользовавшись услугами такси. Она поймала у дома автомобиль и направилась в поликлинику, расположенную на улице Земляной Вал, дом 53.

После того как таксист привез свою клиентку по указанному адресу, он помог ей выйти из машины. При этом на мгновение в его руках оказалась сумка женщины. Он помог достать ее из машины и также отдал своей пассажирке.

Через некоторое время пенсионерка обнаружила, что из сумки пропал кошелек, в котором лежало свыше 27 тысяч рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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