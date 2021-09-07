Участие в электронном голосовании доступно в тайге, космосе и на полюсе

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Жители столицы смогут принять участие в дистанционном электронном голосовании из любой точки мира. Главное — подать заявку до 23:59 13 сентября.

Например, полярник Антон Иванов планирует проголосовать в Антарктиде, инженер Александр Шерстобитов — на ледоколе в Баренцевом море, а специалист по телекоммуникациям Андрей Свечников — в Швейцарии.

При этом принять участие в выборах можно и из разных городов России. Например, москвичка Дарья Портнова работает нефтяником и будет голосовать в Ханты-Мансийске, а электромонтер Андрей Троицкий сделает это в Тюмени.

Проголосовать онлайн возможно даже из космоса. Так, космонавт Олег Новицкий, который в настоящий момент находится на Международной космической станции (МКС), уже зарегистрировался на портале электронного голосования.

На официальном сайте мэра Москвы добавили, что для голосования необходимо иметь полную учетную запись на mos.ru и зарегистрироваться.

С 17 по 19 сентября пройдут выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва. В некоторых столичных районах также будут избирать депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов. Москвичи смогут отдать свой голос онлайн.

В понедельник, 6 сентября, глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила, что ЦИК готов встретиться с наблюдателями ПАСЕ, которые приедут следить за выборами в Госдуму.