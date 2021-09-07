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Мурашко заявил, что более 92 процентов госпитализируемых россиян с COVID-19 не привиты

Анастасия Волоснова

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Мурашко заявил, что более 92 процентов госпитализируемых россиян с COVID-19 не привиты
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Более 92 процентов пациентов, которые попадают в российские больницы, не вакцинированы от коронавируса. Об этом рассказал во вторник, 7 сентября, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его словам, вакцинированные пациенты с коронавирусом не попадают в реанимацию.

— Те же, которые вакцинированные поступают, — это, как правило, легкое течение, они не попадают в реанимации, — пояснил Мурашко.

Он призвал людей вакцинироваться от коронавируса, чтобы обезопасить себя и своих близких, пишет ТАСС.

Мурашко также заявил, что молодежь и беременные стали попадать в группу риска по COVID-19. По его словам, раньше в группе риска были только пожилые люди, но в настоящее время ситуация меняется.

В России были зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» в четверг, 26 августа.

Новый препарат необходимо вводить дважды, с интервалом не менее двух недель, в область дельтовидной мышцы. Соответствующая информация следует из инструкции по применению новой вакцины.

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