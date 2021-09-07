Эксперт объяснил, как изменятся тарифы на «коммуналку»

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В России средний счет за коммунальные услуги составляет около пяти тысяч рублей в месяц. Эта сумма меньше той, что платят европейцы, но больше той, что платят американцы.

Александр Толмачев, председатель комиссии по законодательству Союза юристов города Москвы, доктор юридических наук, профессор в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, из чего складываются цены на услуги ЖКХ и насколько они соответствуют той работе, которую выполняют коммунальщики.

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Счет за ЖКХ: сколько мы платим и что получаем

— У нас было и есть три источника финансирования коммунального хозяйства. Первый был придуман 20 лет назад: увеличение тарифа в два раза, чтобы вторая часть шла на инвестиционную составляющую. Прошло 20 лет, никто ни копейки не вложил и не инвестировал в улучшение труб, процент износа которых за это время увеличился на 5 процентов. Второй был также придуман 20 лет назад: правительством были приняты нормативные акты, где каждый год цены на «коммуналку» вырастали ровно на 20 процентов. Третий источник — наш с вами карман, — объясняет эксперт.

По его мнению, в перспективе «коммуналка» будет дорожать и дальше. Чтобы что-то изменить, необходимо поменять систему монополий, тогда гражданин сам сможет влиять на коммунальные компании.

Эксперт рассказал, как повлияет удаленная работа на цены на электроэнергию.