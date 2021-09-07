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Эксперты оценили разыгрываемые в акции «Миллион призов — #ВыбираемВместе» квартиры

Виктория Сикерина

Общество
Эксперты оценили разыгрываемые в акции «Миллион призов — #ВыбираемВместе» квартиры
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Москвичи смогут выиграть квартиры по программе «Миллион призов» при участии в электронном дистанционном голосовании. Жилье будет готово к заселению, а в случае необходимости его можно будет выгодно продать. Об этом во вторник, 7 сентября, сообщили в пресс-службе Московской торгово-промышленной палаты.

В ведомстве отметили, что для розыгрыша предоставили 20 жилых помещений. Риелторы оценили квартиры и пришли к выводу, что такую недвижимость покупают быстрее всего.

— Цена такой недвижимости может расти. Сейчас, например, она может стоить от 10 миллионов до 20 миллионов рублей, — заявил специалист по недвижимости Дмитрий Ростиславцев.

Также в пресс-службе ведомства добавили, что такое жилье лучше и быстрее продается из-за наличия ремонта. Однако москвичи, которые решат оставить квартиры себе, также смогут сразу заселиться в них.

Во вторник, 7 сентября, московские предприниматели выделили еще одну квартиру для программы «Миллион призов — #ВыбираемВместе».

Председатель Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов отметил, что все квартиры, представленные в рамках акции, расположены в пределах старой Москвы и являются однокомнатными.

С 17 по 19 сентября пройдут выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва. В некоторых столичных районах также будут избирать депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов. Москвичи смогут отдать свой голос онлайн.

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