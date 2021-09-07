Психолог оценил зачисление девятилетней девочки в МГУ

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Московский государственный университет имени М. В. Ломоноса не должен был одобрять поступление девятилетней девочки на факультет психологии. Такое мнение во вторник, 7 сентября, высказал психолог и профессор МГУ и Высшей школы экономики (ВШЭ) Андрей Подольский.

Евгений Тепляков, отец вундеркинда Алисы Тепляковой, ранее заявил, что они планируют обратиться в учебную часть, чтобы ускорить обучение девочки. Семья выразила желание пройти программу быстрее, чем остальные учащиеся.

По словам эксперта, руководство университета допустило ошибку еще на этапе оформления документов и поступления. Сотрудники в тот момент могли предугадать дальнейшее развитие событий, так как это было достаточно очевидно.

— Ситуация не то чтобы неординарная, она обычная для не совсем нормальных участников. Грамотные психологи понимают, что это не совсем нормальная ситуация и ребенку в этом возрасте надо разбираться в других вопросах, а не заниматься научной психологией, — заявил Андрей Подольский.

Он добавил, что такие нагрузки и стремления могут быть опасными для ребенка. Это, по мнению профессора, нарушает логику развития человека, передает ИА «НСН».

В понедельник, 6 сентября, МГУ не подтвердил слухи о хамстве отца Алисы Тепляковой, девятилетней студентки факультета психологии, в общих чатах. Жалоб на поведение Евгения Теплякова не поступало.