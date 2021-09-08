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Движение на участке МКАД восстановили после аварии с тремя автомобилями

Юлия Курганова

Происшествия
Движение на участке МКАД восстановили после аварии с тремя автомобилями
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 36-й километр Карта всех событий

Транспортное движение на 36-м километре МКАД восстановили после столкновения трех машин. Об этом в среду, 8 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

— Движение восстановлено, — сказано в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Ночью во вторник, 7 сентября, три автомобиля столкнулись на МКАД. Движение транспорта было значительно затруднено, для проезда были доступны первая и пятая полосы.

Вечером 7 сентября три автомобиля столкнулись в Северо-Западном тоннеле в Москве.

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