СМИ: ЦРУ помогало Украине при операции с задержанием 33 россиян в Белоруссии

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Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов помогло в подготовке украинскими властями операции, которая привела к задержанию 33 российских граждан в Белоруссии в 2020 году. Об этом сообщил во вторник, 7 сентября, телеканал CNN со ссылкой на источники в украинской разведке.

Уточняется, что США помогали украинцам деньгами, технической поддержкой и консультациями.

В свою очередь неназванный американский чиновник заявил, что данная информация является ложью. Он считает, что такие заявления могут быть попыткой переложить часть вины за проваленную операцию на спецслужбы США.

Согласно утверждениям украинских военных, двое из задержанных тогда россиян присутствовали при запуске ракеты, которой якобы был сбит Boeing на Украине в 2014 году, еще четверых Украина считает ответственными за крушение своего военного самолета и гибель 70 человек на борту воздушного судна. Они рассказали, что при подготовке операции украинские спецслужбы представлялись как российская военная частная компания и предлагали россиянам по пять тысяч долларов в месяц за охрану нефтяного производства в Венесуэле.

Задержание россиян в Белоруссии

Днем 29 июля белорусские СМИ сообщили о задержании 33 человек. Отмечалось, что все они якобы являются гражданами России. В связи с появлением данной информации российское посольство попросило компетентные органы Белоруссии предоставить официальную информацию. Вскоре дипмиссия РФ получила официальное уведомление.

30 июля госсекретарь Совбеза республики Андрей Равков сообщил, что в отношении задержанных завели уголовное дело о подготовке терактов.

МИД Белоруссии также потребовал у российского посла Дмитрия Мезенцева объяснить цель нахождения российских военных в Белоруссии. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в РФ частные военные компании находятся вне закона. Он отметил, что в России де-юре такого понятия, как ЧВК, нет, а есть частные охранные предприятия и частные охранные фирмы. Также Песков добавил, что не располагает какими-либо данными о деятельности ЧВК на территории РФ.

14 августа Генеральная прокуратура РФ сообщила, что задержанные в Белоруссии 32 россиянина вернулись на родину. Граждане были переданы в соответствии с нормами законодательства союзных государств. При этом еще один россиянин остался в Белоруссии, так как имеет белорусское гражданство.

Стоит отметить, что прежде Киев просил Минск выдать задержанных граждан ему. Когда стало известно, что россияне все же вернулись на родину, президент Украины Владимир Зеленский заявил о несправедливости такого решения.

27 августа 2020 года президент России Владимир Путин сообщил, что задержание российских граждан стало результатом провокации со стороны «украинских спецслужб совместно с американскими». По его словам, людей обманом и по подложным документам привезли в Белоруссию.