Синоптики рассказали о погоде в Москве 8 сентября

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В среду, 8 сентября, столичный регион будет находиться на периферии антициклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, временами будет идти небольшой кратковременный дождь.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 15-17 градусов. В Подмосковье температура воздуха ожидается 12-17 градусов тепла.

Ветер будет дуть западный со скоростью 5-10 метров в секунду, местами его порывы будут достигать 12-14 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что такая погода в Москве и области благоприятна для большинства жителей. Температура воздуха повысится, атмосферное давление немного выше нормы, содержание кислорода в воздухе и относительная влажность в пределах привычных значений. Осенью теплые дни выпадают довольно редко, поэтому проводить их нужно с пользой для здоровья. Укрепить организм помогут витамины растительного происхождения, прогулки на свежем воздухе, занятия физкультурой, например, скандинавской ходьбой.

Синоптик рассказал, какое бабье лето ждет москвичей. Оно не будет классическим, потому что будет сопровождаться небольшими и кратковременными дождями.