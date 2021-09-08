Московские врачи вылечили от коронавируса 1513 пациентов за сутки

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Еще 1513 жителей столицы полностью выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 8 сентября, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба.

Таким образом общее число человек, победивших коронавирус в Москве, увеличилось до 1 458 632.

За сутки в городе выявили 1269 новых случаев заражения COVID-19. За последние 24 часа 476 пациентов с коронавирусом госпитализировали, 48 человек скончались. По данным на 8 сентября, на ИВЛ в столичных медучреждениях находятся 258 пациентов.

Фото: Оперштаб

Всего в 85 регионах России выявили 18 024 случая коронавируса за минувшие сутки.

26 августа Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н». Помимо нее, в РФ зарегистрированы: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона»

Новый препарат необходимо вводить дважды, с интервалом не менее двух недель, в область дельтовидной мышцы. Соответствующая информация следует из инструкции по применению новой вакцины.