В МИД заявили, что Москва ответит на невыдачу Эстонией визы российскому дипломату

Фото: МИД РФ

Россия примет ответные меры после невыдачи визы российскому дипломату в Эстонии. Об этом рассказала в среду, 8 сентября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она призвала Эстонию отказаться от шагов, которые направлены на «дальнейшую деградацию двусторонних отношений».

— Мы неоднократно предупреждали эстонскую сторону, что ее курс на дальнейшее обострение неминуемо приведет к нашим ответным шагам — вынуждены принять соответствующие меры в отношении сотрудника, оформляющегося в эстонскую дипмиссию в Москве, — отметила Захарова.

При этом ответственность за эскалацию ситуации лежит на эстонской стороне, говорится в заявлении Захаровой на сайте МИД РФ.

Министерство иностранных дел (МИД) Эстонии не выдаст российскому дипломату визу в качестве ответа на высылку эстонского сотрудника из Москвы, сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 30 августа.

6 июля сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге консула Эстонии Марта Лятте при получении им материалов закрытого характера от гражданина России. Впоследствии его объявили персоной нон грата, так как дипломат намеревался получить данные о планах России в Арктике.

3 августа в МИД России вызвали посла Эстонии Маргуса Лайдре в связи с новой высылкой российского дипломата. Ему заявили решительный протест и вручили ноту, в которой указано, что на основе принципа взаимности персоной нон грата объявляется сотрудник эстонской дипмиссии в Москве, которому предписывается в недельный срок покинуть территорию России.