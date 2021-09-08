Силуанов не исключил предоставления мер финансовой поддержки Белоруссии

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Минфин РФ не исключил возможность предоставление финансовой поддержки Белоруссии, если в этом будет необходимость. Об этом рассказал в среду, 8 сентября, министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, Белоруссия оказалась в «непростом финансовом положении», поэтому Россия рассматривает возможные меры поддержки.

— Но сейчас самая главная задача наша направлена на то, чтобы стимулировать процесс интеграции, подписание так называемых наших стратегических планов по интеграции экономик. Сегодня это самое главное на повестке дня, — добавил Силуанов, слова которого приводит РИА Новости.

Александр Лукашенко и Владимир Путин встретятся 9 сентября в Москве. В ходе переговоров они подпишут все дорожные карты интеграции.

В ходе встречи президенты обсудят союзные программы и другие актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Дата встречи была согласована во время телефонного разговора, который провели лидеры утром 30 августа.

Во время телефонных переговоров стороны обсудили вопросы двусторонней повестки и дальнейших встреч, сообщила пресс-служба Кремля. Президенты обсуждали вопросы экономического и военного сотрудничества. Кроме того, Путин поздравил Лукашенко с днем рождения.