Лукашенко составил законопроект о приостановке соглашения о реадмиссии с ЕС

Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко внес в Национальное собрание законопроект о приостановке действия соглашения между республикой и Евросоюзом по реадмиссии лиц, которые прибывают в страну без разрешения. Об этом рассказали в среду, 8 сентября, в пресс-службе президента.

Данные меры являются ответными на «недружественные действия», которые предпринимали в ЕС против Белоруссии. Приостановленное соглашение определяло «механизм передачи, принятия и возврата лиц», которые нарушили въезда, пребывания и проживания в республике, говорится на сайте президента.

При этом Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин встретятся 9 сентября в Москве. В ходе переговоров они подпишут все дорожные карты интеграции.

В ходе встречи президенты обсудят союзные программы и другие актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Дата встречи была согласована во время телефонного разговора, который провели лидеры утром 30 августа.

Во время телефонных переговоров стороны обсудили вопросы двусторонней повестки и дальнейших встреч, сообщила пресс-служба Кремля. Президенты обсуждали вопросы экономического и военного сотрудничества. Кроме того, Путин поздравил Лукашенко с днем рождения.