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Переговоры РФ и Швейцарии о пересмотре налогового соглашения проведут в октябре

Анастасия Волоснова

Экономика
Переговоры РФ и Швейцарии о пересмотре налогового соглашения проведут в октябре
Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Россия направила Швейцарии предложение о пересмотре налогового соглашения. Об этом рассказал в среду, 8 сентября, замглавы Минфина России Алексей Сазанов.

— Швейцарским коллегам мы направили свое предложение о пересмотре соглашения, — отметил Сазанов.

По его словам, Швейцария готова провести переговоры на соответсвующую тему в октябре, пишет ТАСС.

В свою очередь замминистра финансов России Алексей Сазанов 8 сентября сообщил, что доходы федерального бюджета от введения наднационального цифрового налога могут составить несколько десятков миллиардов рублей.

Итоговое решение по форме налогообложения планируют принять до конца 2021 года

При этом в России не первый год идут разговоры о замене бумажного паспорта гражданина России на смарт-карту. Минцифры примет решение по этому вопросу до декабря. «Вечерняя Москва» поговорила с экспертами и узнала, как новый документ будет защищать данные россиян, зачем для него нужны отпечатки пальцев и какие проблемы существуют при внедрении разработки в жизнь.

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