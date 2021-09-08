Россиянам объяснили, как получать две пенсии одновременно

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Некоторые россияне имеют право получать две пенсии. Первую — по линии силовых ведомств, вторую — по линии Пенсионного фонда России (ПФР). Об этом в среду, 8 сентября, рассказали в ПФР.

Две пенсии могут получать бывшие военные, работники Минобороны, МВД, ФСБ и других силовых структур. Получить пенсии от ПФР данные категории граждан могут при соблюдении четырех условий.

Они должны достигнуть пенсионного возраста, у них должен быть необходимый страховой стаж, не учтенный при назначении пенсии от силовых ведомств. На данный момент он составляет 12 и более лет.

Также необходимо наличие индивидуальных коэффициентов: в текущем году — 21. Кроме того, должна быть установлена пенсия за выслугу лет или пенсия по инвалидности со стороны силового ведомства.

Чтобы получить выплату от ПФР военный пенсионер должен иметь СНИЛС, пишет РИА Новости.

Эксперт Евгений Биезбардис объяснил, в каком случае положена доплата к пенсии. Одной из форм господдержки являются выплаты для граждан, которые осуществляют уход за нетрудоспособными родственниками.

4 сентября профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова объяснила изменения в правилах выплаты пенсий в 2022 году. Так, неработающим пенсионерам для получения соцдоплат до прожиточного минимума не нужно будет подавать заявление на пересчет, так как данная процедура будет автоматической.