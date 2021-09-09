Музей Победы пригласил москвичей на бесплатный кинопоказ фильма Вуди Аллена

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Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В четверг, 9 сентября, Музей Победы покажет фильм режиссера Вуди Аллена «Полночь в Париже». Бесплатный показ состоится в рамках киноклуба «Поклонка». Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

По сюжету картины писатель и безнадежный романтик, уверенный в том, что должен был жить в 1920-е годы, приезжает в Париж с возлюбленной на каникулы и попадает в прошлое. Встречаясь там с Хемингуэем, Пикассо, супругами Фицжеральдами, Гертрудой Стайн он понимает, что принадлежит этому времени и хочет остаться там навсегда.

Лента «Полночь в Париже» отмечает в этом году 10-летний юбилей, к которому и приурочен показ. Фильм получил Оскара за лучший сценарий в 2012 году.

— Аллен не был на церемонии Оскар, никогда ее не посещал, не являлся членом Киноакадемии. Исключение он сделал лишь в 2002 году, приняв участие в церемонии, отдавая дань трагическим событиям 11 сентября 2001 года, про годовщину которых мы тоже вспоминаем в эти дни, — рассказал ведущий киноклуба «Поклонка», киновед Геннадий Ходос.

Начало кинопоказа в 16:00 в зале «Жуков». Вход по предварительной регистрации на сайте кинотеатра «Поклонка».

Москино ввело социальные тарифы на билеты для московских студентов. Учащиеся столичных вузов с понедельника по среду с 11:00 смогут посмотреть фильмы в кинотеатрах по специальной цене — 150 рублей.