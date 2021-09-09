Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Вторичное жилье в Москве в августе подешевело впервые с начала года

Юлия Курганова

Город
Вторичное жилье в Москве в августе подешевело впервые с начала года
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Вторичное жилье в столице в августе впервые с начала года упало в цене. Об этом сообщили эксперты консалтинговой группы SRG.

Они подсчитали стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилой недвижимости в 20 крупных российских городах и составили рейтинг изменения цен за август 2021 года по сравнению с июлем.

Так, в августе впервые с начала года в Москве была зафиксирована отрицательная динамика. Средняя стоимость квадратного метра упала на 0,86 процента, до 262 072 рублей.

— Период ажиотажного спроса прошел, и факторы, которые ранее толкали цены вперед, уже не имеют такого влияния, — отметили аналитики.

Также снижение стоимости жилья зафиксировано в 13 крупных городах. После июльского роста на 7,16 процента в Нижнем Новгороде средняя стоимость квадратного метра показала наибольшее снижение — на 2,75 процента, до 84 360 рублей. В Омске «квадрат» подешевел на 2,21 процента, в Перми — на 2,07 процента.

В Саратове, Воронеже, Красноярске, Волгограде и Казани стоимость снизилась от 0,74 до 1,05 процента. Минимальную отрицательную динамику в 0,14-0,55 процента специалисты выявили в Екатеринбурге, Новосибирске, Уфе, Тюмени и Ижевске, передает РИА Новости.

Эксперт по недвижимости объяснил корреспонденту «Вечерней Москвы» скачок спроса на аренду квартир в столице. Самые дешевые квартиры для аренды можно найти в Троицке и Южном Бутове. Месячное проживание в них обойдется в 20 тысяч рублей.

Читайте также:
МосквааналитикиНедвижимость
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Преступление без срока давности

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто затягивает ремонт двора

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как правильно полюбить молодое поколение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Безграмотность портит имидж

Все мнения
О проекте