Вторичное жилье в Москве в августе подешевело впервые с начала года

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Вторичное жилье в столице в августе впервые с начала года упало в цене. Об этом сообщили эксперты консалтинговой группы SRG.

Они подсчитали стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилой недвижимости в 20 крупных российских городах и составили рейтинг изменения цен за август 2021 года по сравнению с июлем.

Так, в августе впервые с начала года в Москве была зафиксирована отрицательная динамика. Средняя стоимость квадратного метра упала на 0,86 процента, до 262 072 рублей.

— Период ажиотажного спроса прошел, и факторы, которые ранее толкали цены вперед, уже не имеют такого влияния, — отметили аналитики.

Также снижение стоимости жилья зафиксировано в 13 крупных городах. После июльского роста на 7,16 процента в Нижнем Новгороде средняя стоимость квадратного метра показала наибольшее снижение — на 2,75 процента, до 84 360 рублей. В Омске «квадрат» подешевел на 2,21 процента, в Перми — на 2,07 процента.

В Саратове, Воронеже, Красноярске, Волгограде и Казани стоимость снизилась от 0,74 до 1,05 процента. Минимальную отрицательную динамику в 0,14-0,55 процента специалисты выявили в Екатеринбурге, Новосибирске, Уфе, Тюмени и Ижевске, передает РИА Новости.

Эксперт по недвижимости объяснил корреспонденту «Вечерней Москвы» скачок спроса на аренду квартир в столице. Самые дешевые квартиры для аренды можно найти в Троицке и Южном Бутове. Месячное проживание в них обойдется в 20 тысяч рублей.