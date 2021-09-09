Более десяти тысяч медиков в Москве уже получили «добрые бейджи»

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

«Добрые бейджи» от фотографов-волонтеров получили уже более десяти тысяч столичных медработников. Их изготовление проходит в рамках одноименной акции, запущенной в прошлом году проектным офисом «Молодежь Москвы». Такие бейджи позволяют пациентам увидеть лицо человека, который их лечит в медицинской маске.

— Подобные акции помогают врачам, находящимся на передовой, чувствовать себя лучше, сохранять позитивный настрой. Мы будем продолжать эту добрую акцию. И очень ждем волонтеров-фотографов, готовых и дальше помогать делать фото, — рассказала председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

Недавно более 500 бейджей передали в Городскую клиническую больницу имени братьев Бахрушиных. Ее главный врач Андрей Ворыханов уверен в том, что с помощью таких акций укрепляется доверие между врачом и пациентом, а лицо доктора служит еще и своеобразным психологическим лекарством для нуждающегося в помощи человека.

Волонтеры делают фотографии в чистой зоне больниц во время пересменки специалистов. Потом они обрабатывают снимки и отправляют их в печать для изготовления бейджей, которые отличаются по цвету: красные — для врачей, синие — для медбратьев и медсестер, зеленые — для санитаров. Всего в акции участвуют свыше 25 медучреждений и более 50 волонтеров-фотографов.

Чтобы стать одним из них, достаточно написать об этом на страницах проектного офиса «Молодежь Москвы» в социальных сетях «ВКонтакте» или Instagram, передает официальный сайт мэра Москвы.

В феврале сообщалось, что столичные медики получили шеститысячный «добрый бейдж». Отмечается, что благодаря акции в Москве появилось новое направление в волонтерстве — медиаволонтеры.