Правоохранители возбудили уголовное дело после обнаружения младенца на юго-западе Москвы

Фото: Прокуратура Москвы

Россия, Москва, Литовский бульвар Карта всех событий

У мусоропровода в одном из домов на юго-западе столицы обнаружили новорожденную девочку. В отношении матери девочки возбуждено уголовное дело. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 9 сентября, рассказала руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— По факту обнаружения новорожденной девочки в помещении мусоропровода жилого дома на Литовском бульваре возбуждено уголовное дело о покушении матерью на убийство ребенка. Прокуратура Москвы контролирует ход расследования по делу, — заключила Нефедова.

Младенца обнаружили лежащим в помещении мусоропровода в доме на Литовском бульваре. По предварительной информации, на момент обнаружения девочка была завернута в полиэтиленовый пакет. Девочку сразу передали врачам.

После осмотра выяснилось, что младенец недоношен — он появился на свет примерно на 35-й неделе беременности. Отмечается, что видимых телесных повреждений на нем не обнаружено. Девочке оказывается необходимая медицинская помощь.

В августе «ВМ» писала о еще одном похожем случае. Новорожденного ребенка обнаружили в мусорном контейнере на улице Усачева. Он был завернут в куртку и полиэтиленовый пакет. Девочке было не больше суток от рождения. Ее также передали медикам.